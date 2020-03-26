Kaymakamı Deniz Pişkin'den evde kal çağrısı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin sağlığın için evde kal çağrısı yaptı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin sağlığın için evde kal çağrısı yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs için evde kal çağrılarına Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de destek verdi. Kaymakam Deniz Pişkin kaymakamlık makamından paylaştığı video ile ilçe halkına "Biz sizin için görevdeyiz, siz bizim için evde kalın" çağrısı yaptı.

Kaymakam Deniz Pişkin paylaştığı videoda, "Çok Değerli Tosyalı Kardeşlerim, korona virüs salgınına karşı ülke olarak vermiş olduğumuz mücadelede hepimize görev düşüyor. Devletimizin vermiş olduğu tedbir kararlarına bütün Tosyalı hemşehrilerimin eksiksiz bir şekilde riayet etmesini, hassasiyet göstermesini hepinizden istirham ediyorum. Bu mücadelenin en az kayıpla ve en kısa zamanda bitirilebilmesi için sizlerin anlayışına, yardımına ve sabrına ihtiyacımız var. Bizlerde tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi sizin için işimizin başındayız. Görevimizin, mesaimizin başındayız. Ama lütfen sizlerde bizim için evinizde kalın" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA