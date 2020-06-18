Kaymakamı Abdullah Özadalı, köy yolunda incelemede bulundu Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince grup köy yolunda incelemede bulundu.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince grup köy yolunda incelemede bulundu.

Sason Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından yapımına bu hafta başlanan Derince Grup Köy Yolunun asfalt kaplama ve sanat yapıları inceledi.

Özadalı, yol yapım aşamalarını düzenli olarak takip edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA