Kaymakamı Abdullah Özadalı, köy yolunda incelemede bulundu
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Kaymakamı Abdullah Özadalı, köy yolunda incelemede bulundu

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince grup köy yolunda incelemede bulundu.

Kaymakamı Abdullah Özadalı, köy yolunda incelemede bulundu
18.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:54

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince grup köy yolunda incelemede bulundu.

Sason Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından yapımına bu hafta başlanan Derince Grup Köy Yolunun asfalt kaplama ve sanat yapıları inceledi.

Özadalı, yol yapım aşamalarını düzenli olarak takip edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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