Kaymakamdan Minik Cemre'ye hediye
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Kaymakamdan Minik Cemre'ye hediye

06.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:37
Kaymakamdan Minik Cemre'ye hediye

Ordu'nun İkizce ilçesinde köpeğini kapüşonunda taşıması ile gündeme gelen 9 yaşındaki Cemre Su Türköz'ü İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde köpeğini kapüşonunda taşıması ile gündeme gelen 9 yaşındaki Cemre Su Türköz'ü İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Minik Cemre'ye yakın ilgi gösteren Kaymakam Mustafa Berat Kasımoğlu, "Cemre kızımız yüreğimizdeki sevgiyi yeniden yeşertti. Samimi olarak kendi köpeği olan Pamuk'u sırtına alıp taşıması, onunla arkadaş olarak sahiplenmesi ayrı bir mutluluktur. Biz de bugün Cemre'yi hem makamımızda misafir ettik hem de ona hediyelerimizi ilettik. Bu anlamlı hareketinden dolayı kendisini kutluyorum" dedi.

Minik Cemre Su Türköz ise, "Çıkan haberlerden sonra köpeğim Pamuk'u herkes merak ediyor ve soruyor. Kaymakamımıza beni misafir ettiği için teşekkür ederim. Çok mutluyum" diye konuştu. - ORDU

Kaymakamdan Minik Cemre'ye hediye
Kaymakamdan Minik Cemre'ye hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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