Kaymakamdan lise öğrencisine hediye saz
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Kaymakamdan lise öğrencisine hediye saz

Sivas Valiliği tarafından başlatılan "Sanat Sivas" projesi kapsamında "Türkü Sizden Saz Bizden" etkinliğine katılan lise öğrencisi Hakan Topçu'ya saz hediye edildi.

Kaymakamdan lise öğrencisine hediye saz
06.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:45

Sivas Valiliği tarafından başlatılan "Sanat Sivas" projesi kapsamında "Türkü Sizden Saz Bizden" etkinliğine katılan lise öğrencisi Hakan Topçu'ya saz hediye edildi.

Bostankaya köyünde yaşayan ve Hakan Topçu'yu evinde ziyaret eden Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, öğrenciye saz hediye etti.

İlk hedef kitlelerinin her zaman çocuklar olduğunu belirten Akköz, "Onların akademik, sportif ve sanatsal yönden gelişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yarınlara daha donanımlı, kendini daha iyi ifade eden mutlu bireyler yetiştirmeyi kendimize şiar edindik." dedi.

Saz hediye eriyen Topçu ise Sivas Valisi Salih Ayhan, Kaymakam Akköz ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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