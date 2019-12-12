Kaymakamdan kan bağışına destek
Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada kan bağışında bulundu.
12.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:42
Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay Gaziantep Kan Merkezince Nurdağı Nurten Öztürk İlkokulunda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katılan Kaymakam Akça, vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.
Öğrenci velileriyle okul yönetimi, öğretmen ve idari personel de kan bağışına destek verdi.
Kaynak: AA