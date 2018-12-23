Kaymakamdan İhtiyaç Sahiplerine Ulaşmak İçin İlginç Yöntem

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmaması için sosyal medya hesabından cep telefonu numarasını paylaştı.

Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşların yoksulluğu, çaresizliği ve mağduriyeti her zamankinden daha fazla hissettiğine işaret etti.

Kendisinin sürekli vatandaşlarla iç içe olduğunu, makama gelen herkesle görüştüğünü ve sosyal medya üzerinden gelen mesajlara da dönmeye çalıştığını vurgulayan Pişkin, yine de içinde "Acaba bana ulaşmak isteyip de ulaşamayan kimse var mıdır?" şüphesinin kalmasını istemediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından ihtiyaç sahiplerine seslenen Pişkin, mesajında, "İster görüşmek için makama gelin, ister telefonla arayın, ister sosyal medyadan bana mesaj yazın, isterse muhtarınızla veya bir ahbabınızla bana kelamınızı ulaştırın. Yasaların ve devletin bana tanıdığı imkan ve yetkileri azami ölçüde sizin için kullanarak yardımınıza koşacağımdan en ufak şüpheniz olmasın. Bu niyetle bizzat kendimin kullandığı cep numaramı sizlerle paylaşmaktan vicdani bir huzur ve manevi bir kutsiyet duyuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA