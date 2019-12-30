Kaymakamdan engelli ve maddi durumu yetersiz vatandaşa ev desteği

30.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:35

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde ikamet eden engelli ve yardıma muhtaç bir vatandaşın durumuna kayıtsız kalmayan Kaymakam Halil İbrahim Demircin'in girişimleri sonucunda vatandaşın ev yapması için 30 bin lira değerinde yardım ödeneği çıkarıldı.



Geçinmekte zorlandığını ve borçlarını ödeyemez duruma geldiğini ifade eden Balta, "Başköy Mahallesi'ne bağlı Çayüstü mezrasında annem, eşim ve 2 çocuğumla birlikte aynı evde kalıyorum. Sağ elimde tek parmağım var, engelliyim. Engelli maaşım 510 TL. Engelli maaşım bize yetmiyor. Dicle Kaymakamımız Halil İbrahim Demirçin'den Allah razı olsun. Kaymakamlığa yaptığımız başvurular sonucunda ev yapımı için Ankara'da 25 bin TL, Dicle Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı'nda da 5 bin TL olmak üzere, toplamda 30 bin TL yardım ödeneği çıktı. Biz ev yapımı için malzeme aldık. Malzemenin parasını ödemek için söz konusu 30 bin TL'lik ödeneğin elimize geçmesini bekliyoruz. Allah razı olsun. Başta Dicle Kaymakamımız olmak üzere, yardımda bulunan bütün ilgili ve yetkililere teşekkür ederim" dedi



İş bulması durumunda bu sorundan kurtulacağını belirten Hasan Balta, yetkililerden bu konuda destek beklediğini söyledi. Balta, "Evde yağ bitmek üzere, alacak durumum yok. Şeker de bitmiş. Bir sürü masraf var, ama ödeyecek durumum yok. Ayda 510 TL'lik engelli maaşımla geçim olmuyor. Başka gelirim yok. Eşim 15 yıldır rahatsız. Hastaneye götürüp, getiriyorum. Engelli işe alımlara 3 yıl başvurdum. Ancak işe alınmadım. 2 erkek çocuğumdan büyük olan evladımı evlendirmek için, 2005 yılında bankalardan 4 bin TL para çektim. Hala bu banka borcunu dahi ödeyemedim. Elektrik borcum var. Onu da ödeyemedim. İlgili ve yetkililerden iş istiyorum" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA