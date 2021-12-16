Kaymakamdan dünya üçüncüsüne yarım altın

Alaplı Kaymakamı Yılmaz, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun organizasyonunda 43 ülkeden 263 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kadınlar 57 kiloda dünya 3'ncüsü olan sporcusu Tuğçe Şen'e yarım altın hediye etti.

Gazetecilerle kahvaltı programında bir araya gelen Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Dünya Şampiyonası'nda 57 kilogramda bronz madalya kazanan Tuğçe Şeni'i tebrik ederek yarım altın taktı. Yılmaz "Böyle bir Dünya 3.cüsünün Alaplı'dan çıkması hepimizi mutlu etti. Hem ilçemiz adına hem de ülkemiz adına kızımızın bu güzel başarını gururla, sevinçle karşıladık. Antrenör olarak değerli hocamıza Cem Uzun'a da katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hocamızın emeği, fedakarlığı, kızımızın azmi, gayreti, başarısı ortaya böyle güzel bir derece çıkartıyor. Tuğçe Şen'in önümüzdeki yılda Avrupa şampiyonasında bu güzel başarıları elde etmesini istiyoruz. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ZONGULDAK