Kaymakamdan ceza yerine kask ve uyarı

14.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:20

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesilmezken, uygulamaya katılan Kaymakam Aksoy sürücüleri uyararak, kask hediye etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. 'Sen kaskınla çok daha havalısın' temalı denetime; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya da katıldı. Uygulamada kask takmayan sürücülere kural ihlali nedeniyle ceza uygulanmazken, Kaymakam Aksoy ve beraberindekiler, sürücülere kaskın önemini anlatan el ilanları verdi. Kask takmaları konusunda uyarılan sürücülere ayrıca kask hediye edildi. Durdurulan 20 motosiklet sürücüsünden 15'inin kask takmadığı görüldü.

Kaynak: DHA

AMAÇ CEZA DEĞİL, EĞİTİMKaymakam Aksoy, Marmaris'te kayıtlı 26 bin motosiklet sürücüsü olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Başka şehirden plaka tescili ile bu rakam 30 bin civarında. İlçemizde kazaların çoğunluğu motosikletli sürücülerden oluşuyor. Ulaşımın kolay olması nedeniyle motosiklet tercih ediliyor. Fakat can sağlığımız için kask takılmalı. Geçen sene aralık ayında başlattığımız 'Sen kaskınla çok daha havalısın' projesi kapsamında okullarda ehliyeti olan lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledik. Öğrencilere kask dağıttık. Öğrencilerimizi bilgilendirmenin ardından vatandaşlarımızı kask takmalarının hayati mesele olduğunu anlatmak için ekiplerimizle denetimlere başladık. Bizim hedefimiz ceza kesmek değil kask takmanın önemini anlatmak. Kask takmamakta ısrar edenlere de ceza işlemler uygulanacak. Hedefimiz herkesin kask takmasını sağlamaktır."