Kaymakam Zeytin Ağacına Çıkıp Rekolte Kontrolü Yaptı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin hasadı başladı. Mudanya İlçe Kaymakamı Faik Oktay Sözer merdivenle zeytin ağacına çıkarak zeytin toplayıp rekolte kontrolü yaptı.

Mudanya'da zeytin hasadı başladı. Rekoltenin yüksek oluşu çiftçinin yüzünü güldürürken, ilçe protokolü de zeytin üretimini yerinde tarlada inceledi.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci ile birlikte, zeytin toplayan üreticileri ziyaret ederek hem zeytin topladı hem de zeytincinin sorunlarını dinledi. Daha sonra, Marmara Birlik Mudanya Başkanı Ali Yıldız'ı Marmara Birlik'in Mudanya'daki zeytin alım merkezinde ziyaret ederek alımlar, rekolte ve kalite konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Kaymakam Sözer, Mudanya'nın kalkınmasında zeytin tarımının önemli rolü olduğunu, yetiştirilen ürünlerin kaliteli olmasına da önem verdiklerini ifade etti. Sözer, "Bugün ilçemiz genelindeki arazilerde zeytin toplayan üreticilerimizi, tarımla uğraşan vatandaşlarımızı arazilerde yani yerinde ziyaret ederek onlarla birlikte sohbet edip görüş alıverişinde bulunduk. Dünyanın en büyük zeytin üreticisi olan Marmara Birlik'e bağlı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Mudanya zeytin alım merkezinde, Başkan Ali Yıldız'ı ziyaret ederek zeytin alımlarını yerinde inceledik. Her şey çok güzel, ürün güzel ve kaliteli olunca insanın yüzü gülüyor ve yorgunluklar biraz olsun unutuluyor. Zeytin tarımıyla uğraşan her üreticimizi kutluyor bereketli hasatlar diliyorum" dedi. - BURSA