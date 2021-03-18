Kaymakam Zeyrek'ten engelli vatandaşa ziyaret
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Kaymakam Zeyrek'ten engelli vatandaşa ziyaret

18.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:18
Kaymakam Zeyrek'ten engelli vatandaşa ziyaret

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, engelli vatandaşı evinde ziyaret etti.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, engelli vatandaşı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Zeyrek, Girne Mahallesi'nde ikamet eden engelli vatandaş Faysal Uras'ı ziyaret etti. Bir süre aile ile sohbet eden Kaymakam Zeyrek, Uras'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Uras ailesi, Kaymakam Emre Zeyrek'e teşekkür etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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