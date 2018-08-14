Kaymakam Zengince'ye Ziyaret

Darende İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Yüzbaşı Hüseyin Kuru, Kaymakam Enver Zengince'yi ziyaret etti.

Van Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli iken Darende İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Kuru, Kaymakam Zengince'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Zengince, ziyaretten dolayı Kuru'ya teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyarete, bir süredir boş olan İlçe Jandarma Komutanlığına vekaleten bakan Özkan Topal da eşlik etti.