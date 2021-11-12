Kaymakam Yurdagül'den 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek - Haberler
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Kaymakam Yurdagül'den 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaymakam Yurdagül'den 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, yol kontrol ve denetim uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerini ziyaret ederek, yurt genelinde hayata geçirilen trafik kampanyasına destek verdi.

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül, yol kontrol ve denetim uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerini ziyaret ederek, yurt genelinde hayata geçirilen trafik kampanyasına destek verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Bir Hareketine Bakar Hayat' teması ile başlatılan trafik kampanyasını desteklerini belirten Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, vatandaşlara emniyet kemeri takmanın önemini anlattı. Türkiye genelinde başlatılan trafik kampanyasıyla ilgili Dicle İlçe Emniyet Amirliği tarafından ise emniyet kemerinin önemini anlatan bir video hazırlandı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabında paylaşılan ve 16 saniye süren videoda polis memurları tarafından 'Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı trafik kazalarında riski yüzde 60 azaltır. Güvenli trafik bir hareketine bakar' ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaymakam Yurdagül'den 'Bir hareketine bakar hayat' uygulamasına destek

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