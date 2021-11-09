Kaymakam Yunus Emre AKPINAR Meslek Yüksek Okulu Sergisine Katıldı

KEÇİBORLU, ISPARTA (Habermetre) - Kaymakam Yunus Emre AKPINAR Meslek Yüksek Okulu Sergisine KatıldıAtabey Meslek Yüksek Okulu ve Prof. Dr. Gökhan AYDIN tarafından hazırlanan Böcek biyolojik çeşitlilik sergisine, Isparta Vali Yardımcısı Ayşe KARACA, Aksu Kaymakamı Özlem KILINÇTÜRK, Gönen Kaymakamı Yaşar ARTAR, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin AKSU, Yenişarbademli Kaymakamı Resul ATAY, Atabey Kaymakam Yunus Emre AKPINAR ve eşi Seda AKPINAR hanımefendi ile beraber katıldılar. Sergideki çalışmalar büyük ilgi topladı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet