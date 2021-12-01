Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknil Lisesi ve Ali Kasap Öğrenci Pansiyonunda İncelemelerde Bulundu
Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknil Lisesi ve Ali Kasap Öğrenci Pansiyonunda İncelemelerde BulunduKaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ekrem İŞTİN ile birlikte ilçemiz Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknik Lisesini ziyaret etti.
Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknil Lisesi ve Ali Kasap Öğrenci Pansiyonunda İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet