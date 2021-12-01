Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Öğrenci Pansiyonunda İncelemelerde Bulundu İlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Anadolu Lisesi Müdürlüğüne bağlı Öğrenci Pansiyonunu ziyaret ederek incelemede bulunduZiyaret esnasında İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul idarecileri Kaymakam AKPINAR'a eşlik etti. Okul idarecilerinden okul ve pansiyon hakkında bilgi alan Kaymakam AKPINAR, öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

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