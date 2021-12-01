Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Öğrenci Pansiyonunda İncelemelerde Bulundu
Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Öğrenci Pansiyonunda İncelemelerde Bulunduİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Anadolu Lisesi Müdürlüğüne bağlı Öğrenci Pansiyonunu ziyaret ederek incelemede bulunduZiyaret esnasında İlçe...
Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Öğrenci Pansiyonunda İncelemelerde Bulundu
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