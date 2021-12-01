Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Öğrenci Pansiyonunda İncelemelerde Bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Öğrenci Pansiyonunda İncelemelerde Bulundu

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Öğrenci Pansiyonunda İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Öğrenci Pansiyonunda İncelemelerde Bulunduİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Anadolu Lisesi Müdürlüğüne bağlı Öğrenci Pansiyonunu ziyaret ederek incelemede bulunduZiyaret esnasında İlçe...

Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Öğrenci Pansiyonunda İncelemelerde Bulunduİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, Atabey Anadolu Lisesi ve Atabey Anadolu Lisesi Müdürlüğüne bağlı Öğrenci Pansiyonunu ziyaret ederek incelemede bulunduZiyaret esnasında İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul idarecileri Kaymakam AKPINAR'a eşlik etti. Okul idarecilerinden okul ve pansiyon hakkında bilgi alan Kaymakam AKPINAR, öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title