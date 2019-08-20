Kaymakam Yüce'ye veda programları

20.08.2019 16:52

Hakkari'nin Derecik ilçesine tayini çıkan Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce için veda programları düzenlendi.

İlçedeki bir çay bahçesinde Yayladağı Belediyesi tarafından verilen yemeğe katılan Yüce, burada yaptığı konuşmada, Yayladağı'nın kendisinde güzel anılar biriktirdiğini söyledi.

Görev yaptığı 2,5 yılda kendisine yardımcı olan herkese teşekkür eden Yüce, "Yayladağı'nda zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Güzel dostluklar edindik. Yayladağılılar da bizi evlatları gibi sahiplendi. Böyle bir ilçede görev yapmaktan şeref ve onur duydum. Bizlerin varsa hakkı helal olsun. Herkesten hakkını helal etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yemeğe Belediye Başkanı Mustafa Sayın, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Ardından Yayladağı Devrent Piknik Alanı'nda sivil toplumu temsilcileriyle bir araya gelen Yüce'ye, hizmeti süresince çekilen fotoğraflarının yer aldığı tablo hediye edildi.

Yüce, Yayladağı esnafıyla da vedalaşıp herkesten helallik istedi.

Kaynak: AA