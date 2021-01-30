Kaymakam Yılmaz, yol kontrol uygulamasını denetledi

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, yol kontrol uygulamasını denetledi.

Kaymakam Yılmaz, jandarma ekipleri tarafından ilçe girişinde yapılan yol kontrol uygulamasında denetimde bulundu.

Yılmaz, "Görevlerini aksatmadan devam eden güvenlik güçlerimizin, trafik kontrol uygulama noktasındaki çalışmaları yerinde denetledik. Huzur ve güvenliğimiz için görevi başında olan askerlerimizin sorumluluk ve görevlerinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer de denetimde yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN