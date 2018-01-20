Kaymakam Yılmaz Uygulama Yapan Ekipleri Ziyaret Etti

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Sivas- Malatya karayolunda uygulama yapan trafik ekiplerini ziyaret etti.

Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Seda Kırbaş'tan ilçe girişindeki denetimler hakkında bilgi aldı.

Kontrol için durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet ederek çay ikramında bulunan Kaymakam Yılmaz, sürücülere trafik kurallarına uymalarını, daha dikkatli ve duyarlı olmalarını, zincir ve emniyet kemeri takmalarını tavsiye etti.

Sürücülere, hız limitlerine, trafik işaret ve levhalarına uymaları konusunda da uyarılarda bulunan Yılmaz, yapılan denetimlerin sürücülerin ve yolcuların ulaşacakları yere emniyetli bir şekilde gitmeleri için yapıldığını söyledi.

Yılmaz, kar yağışının sevincini yaşadıklarını aktararak, "Kar zaman zaman ulaşımda aksamalara da neden oldu. Yağdonduran Geçidi'nde sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesi azaldı, bazen trafiğe kapandı." dedi.

Sürücü ve yolcuların selameti açısından ilçe girişinde alınan önlemlerin devam edeceğini ifade eden Yılmaz, ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.