Kaymakam Yılmaz, okul müdürleriyle bir araya geldi

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki eğitimin değerlendirilmesi için okul müdürleriyle bir araya geldi.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçedeki eğitimin değerlendirilmesi için okul müdürleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Yılmaz, ilçedeki ilköğretim, ortaokul ve lise okul müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, örgün ve uzaktan eğitimde ilçenin eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Yılmaz, "Eğitim ve öğretimde başarı için öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninin kurulması lazım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN