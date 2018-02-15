Kaymakam Yılmaz, Muhtarlarla Buluştu

Doğankent Kaymakamı Burak Yılmaz, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Yılmaz, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, ilçedeki sorunların çözümü için gereken çalışmaların takipçisi olacağını söyledi.

Toplantıya, Doğankent İlçe Jandarma Komutanı Tuncay Doğancı, Emniyet Amiri Mustafa Karaboğa, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmet Patan ile muhtarlar katıldı.