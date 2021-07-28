Kaymakam Yılmaz, muhtarların taleplerini dinledi
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Kaymakam Yılmaz, muhtarların taleplerini dinledi

Kaymakam Yılmaz, muhtarların taleplerini dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkeli Muhtarlar Derneği tarafından, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz'ın katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

Türkeli Muhtarlar Derneği tarafından, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz'ın katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

Türkeli'de bir restoranda düzenlenen istişare toplantısında konuşan Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, "Demokrasimizin kılcal damarları olan ve sahada en büyük çalışma arkadaşımız olan muhtarlarımızla bir araya gelerek, hem bir tanışma hem de köylerine ilişkin sohbet etme imkanı bulacağımız bu toplantıya hoş geldiniz diyorum. Hep birlikte Türkeli'mizin sorunları köy ayırt etmeksizin hepimizin derdi olmalı ve bu ortak gaye etrafında toplanmalıyız. İmkanlarımız ölçüsünde köylerimizin sorunlarını belirleyip kaynaklarımızı adil kullanmalıyız. Bunu sağlayabilmemiz içinde sürekli istişare halinde bulunmalıyız. 7/24 bana ulaşabilir ve sorunlarınızı benimle paylaşabilirsiniz.

Son olarak, değerli muhtarlarım siz sadece köylerin sorunlarını iletenler pozisyonuna düşmemelisiniz. Bulunduğunuz köylerde yerel imkanlar ile sorun çözücü önderler de olmalısınız" dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakam Yılmaz, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinledi. - SİNOP

Kaymakam Yılmaz, muhtarların taleplerini dinledi
Kaymakam Yılmaz, muhtarların taleplerini dinledi
Kaymakam Yılmaz, muhtarların taleplerini dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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