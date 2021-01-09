Kaymakam Yılmaz, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, Baskil Halk Eğitim Merkezini ziyareti kapsamında, kurum müdüründen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, merkezde el yapımı doğal Baskil kayısı sabun üretimi için açılan kursu incelediğini, "Kursiyerlerimiz taleplerini dinledik. Üretilen sabunlar ilçemiz için bir katma değer olduğunu ve bu ürünün tanıtımı noktasında gayretli çalışmaları hep birlikte yapacağız emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN