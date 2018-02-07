Kaymakam Yılmaz'dan Afrin'de Yaralanan Askerin Ailesine Ziyaret

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'in (27) eşini ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaymakam Yılmaz, Aytekin'in Sivas merkezde yaşayan ailesiyle evlerinde bir araya geldi.

Hakkı Aytekin'in eşi Seda Aytekin ve amcası Yücel Aytekin'le bir süre sohbet eden Yılmaz, Aytekin'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Devlet olarak dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu saldırılar ne bizim gücümüzü tüketir ne de bizi terörle mücadeledeki azmimizden vazgeçirtir. Sonuna kadar da bu terörle mücadele edeceğiz." dedi.

Kaymakamlık olarak her zaman yanlarında olduklarını aktaran Yılmaz, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi gören Aytekin'i telefonla arayarak Vali Davut Gül'ün de "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ziyarette, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Seda Kırbaş ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş da hazır bulundu.