Kaymakam Yılmaz, Çimento Fabrikasını gezdi
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Kaymakam Yılmaz, Çimento Fabrikasını gezdi

Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN - Haberler | Güncel
Kaymakam Yılmaz, Çimento Fabrikasını gezdi

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve beraberindeki heyet, Baskil Kadıköy Seza Çimento Fabrikasını ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve beraberindeki heyet, Baskil Kadıköy Seza Çimento Fabrikasını ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, ilçede bulunan işletmeleri ziyaret ettiklerini belirterek, üretime dayalı yapılan yatırımları önemsediklerini söyledi.

Bölgede işsizliğe çare olan bu yatırımların bölgenin kalkınmasına öncülük edeceğini kaydeden Yılmaz, "Bölgemize böyle bir tesis kazandırdıklarından dolayı Baskil Seza Çimento Fabrikasını Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Açık'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Yılmaz'a, il genel meclis üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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