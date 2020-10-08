Kaymakam Yılmaz Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili mesaj yayınladı
08.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:44
Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.
Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.
Din görevlilerinin toplumun önemli değerlerinden olduğunu ifade eden Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:
"İslam'ın hakikatlerini öğreten din görevlilerimiz nadide değerlerimizdir. Tüm din gönüllüsü kardeşlerimizin haftasını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN