Kaymakam Yılmaz, Baskil Meslek Yüksekokulunda incelemede bulundu

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Meslek Yüksekokulunda incelemelerde bulundu.

Baskil Meslek Yüksekokulu Müdürü Niyazi Bulut ve Yüksekokul Sekreteri Mevlüt Kırmızıgül'den okul ile ilgili bilgi alan Yılmaz incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, yüksekokulun ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirterek, bahçede gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN