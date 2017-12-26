Kaymakam Yılmaz Askerlerle Bir Araya Geldi

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle yemek yedi.



İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Erkan Özkan tarafından karşılanan ve yemekhanede İçişleri Bakanlığının yeni genelgesine göre yapılan "Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun" duasının ardından Yılmaz'ın "afiyet olsun" demesi ile yemekler yenildi.



Yemeğin ardından Özkan ve askerlerle sohbet eden Yılmaz, tezkere alacaklara sivil hayatta başarılar dileyerek, "Bayrağımızın ve vatanımızın bekçisi Mehmetçiklerle yemek yemenin mutluluğunu yaşadım." dedi.



Programa İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Seda Kırbaş da eşlik etti.