Kaymakam Yılmaz'a Ziyaretler

Samsun'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası'nda dereceye giren öğrenciler, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz'ı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Okulu Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve beraberindeki öğrenciler, Kaymakam Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek şampiyona hakkında bilgi verdi.

Müsabakalara 17 sporcu ile katıldıklarını belirten Ertuğ, özel sporcularının 25 madalya kazanarak il birincisi olduklarını söyledi.

Kaymakam Yılmaz, öğrencilere okulun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Alınan bu başarı sadece sportif başarı değildir. Özel kardeşlerimizin hayata tutunması için önemli bir nedendir. Özel çocuklarımızın başarıları bizleri gururlandırmıştır. Maddi manevi özel kardeşlerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Sağlam da ilçede eğitim anlamında önemli ve güzel gelişmeler yaşandığını dile getirerek, "Akademik olduğu kadar sportif alanda da başarılar alan bir ilçeyiz. Özellikle bu başarıların arasında özel öğrencilerimizin almış olduğu başarılar bizleri ayrıca mutlu etmekte. Bu okulu ilçemize kazandıran Muzaffer Tahmaz beye de tekrar teşekkür ederim." diye konuştu.