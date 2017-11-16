Kaymakam Yıldız'a Fahri Hemşehrilik

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Kaymakam Mehmet Yıldız'a fahri hemşehrilik beratı verildi.



Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Meclisi üyeleriyle Kaymakam Yıldız'ı makamında ziyaret etti.



Güney, Kızılcahamam Belediye Meclisinin 2 Kasım'da aldığı karar doğrultusunda fahri hemşehrilik beratını Kaymakam Yıldız'a takdim etti.



Yaptığı hizmetler ve özellikle Ankara Üniversitesi bünyesinde ilçede Kızılcahamam Meslek Yüksekokulunun açılmasında gösterdiği büyük emek nedeniyle Yıldız'a teşekkür eden Güney, Yıldız'ın Kızılcahamam sevgisini her fırsatta gösterdiğini ifade etti.



Yıldız da kendisine verilen fahri hemşehrilik beratının sadece meslek hayatında değil, bütün hayatı boyunca almış olduğu en özel ve anlamlı belgelerden biri olduğunu belirterek, Güney ve Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti.