Kaymakam Yiğit, Başkan Atabay'la bir araya geldi - Haberler
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Kaymakam Yiğit, Başkan Atabay'la bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Yiğit, Başkan Atabay'la bir araya geldi

Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Antalya'nın Manavgat ilçesinden Didim'e atanan Kaymakam Dr. Mustafa Yiğit, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Antalya'nın Manavgat ilçesinden Didim'e atanan Kaymakam Dr. Mustafa Yiğit, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

Didim Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu ve Zeynel Şener de hazır bulundu. Nezaket çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette, Didim'de yapılacak olan projeler ve çalışmalar konuşuldu. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ziyaretlerinden dolayı, Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaymakam Yiğit, Başkan Atabay'la bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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