Kaymakam Yeşilyurt'tan köy ziyareti
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Kaymakam Yeşilyurt'tan köy ziyareti

Kaymakam Yeşilyurt'tan köy ziyareti
Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt'un köy ziyaretleri sürüyor.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt'un köy ziyaretleri sürüyor.

Yağmur köyü cemevinde gerçekleşen halk gününde köy muhtarı Elvan Hasgül ve köylüler tarafından karşılanan Yeşilyurt, toplantıda, Yağmur köyüne yapılan yatırımlar ve yapılacak yatırımları anlattı.

Kaymakam Yeşilyurt, 2021 KÖYDES yatırım programında en büyük harcamanın Yağmur köyüne yapıldığını belirterek, "Köylülerden aşı konusunda da duyarlılık bekliyoruz. Lütfen kulaktan duyma safsatalara inanmayın. Aşı birçok testlerden geçiriliyor. Aşı olmak isteyip de aracı bulunmayana vatandaşlarımızın bizleri araması halinde, görevlendirdiğimiz araçlarla evlerinden alınıp aşıları yapılarak tekrar evlerine bırakırız. Yeter ki sırası gelen vatandaşlarımız aşı olsun, sizler bu konuda da devletimize güvenin." dedi.

Toplantı sonunda vatandaşlarının dilek ve temennilerini dinleyen Kaymakam Yeşilyurt köyde dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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