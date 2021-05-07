Kaymakam Yazıcı: "Sağlık için, hepimiz için kurallara uyalım"
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Kaymakam Yazıcı: "Sağlık için, hepimiz için kurallara uyalım"

Kaymakam Yazıcı: 'Sağlık için, hepimiz için kurallara uyalım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde tam kapanma tedbirleri kapsamında geniş kapsamlı Korona virüs denetimi yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde tam kapanma tedbirleri kapsamında geniş kapsamlı Korona virüs denetimi yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri kapsamında, kurum amirlerimiz ve personellerimizle birlikte ilçemiz genelinde denetimlerimiz devam ediyor. Market ve bakkal işletmeleri denetlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimizce, yol uygulama noktalarımızda denetimler devam ediyor. Tam kapanma döneminde tedbirlere uyarak kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını koruya biliriz. Sağlık için hepimiz için" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaymakam Yazıcı: 'Sağlık için, hepimiz için kurallara uyalım'
Kaymakam Yazıcı: 'Sağlık için, hepimiz için kurallara uyalım'
Kaymakam Yazıcı: 'Sağlık için, hepimiz için kurallara uyalım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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