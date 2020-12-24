Kaymakam Yazıcı orman tensil çalışmalarını inceledi
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Kaymakam Yazıcı orman tensil çalışmalarını inceledi

24.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:34
Kaymakam Yazıcı orman tensil çalışmalarını inceledi

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Kaymakamı Armağan Yazıcı, Çavdarhisar Orman İşletme Şefliği'ne ziyarette bulundu ve saha çalışmalarını inceledi.

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Kaymakamı Armağan Yazıcı, Çavdarhisar Orman İşletme Şefliği'ne ziyarette bulundu ve saha çalışmalarını inceledi.

Kaymakam yazıcı, yapılan ziyarette 2020 yılı üretim programlarının gerçekleşme durumları konusunda yapılan sevkiyatlar, orman yangınları ile mücadelede personel ve araç sayılarıyla 2021 üretimleri için çalışmaların ne kadarı tamamlandığı hususunda bilgiler aldı. Yazıcı, daha sonra Orman İşletme Şefi Mücahit Aydoğan ve Avdan İşletme Şefi Nazmi Gacar tarafından Yenicearmutçu ve Çamköy dağlarında yapılan tensil çalışmalarını yerinde inceledi. - KÜTAHYA

Kaymakam Yazıcı orman tensil çalışmalarını inceledi
Kaymakam Yazıcı orman tensil çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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