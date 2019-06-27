Kaymakam Yazıcı, köyleri ziyaret etti

Görevine yeni başlayan Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, ilçeye bağlı, Yukarı Beltarlar, Sarıköy, Ovacık, Çığrı, Akpınar, Hırka ve Küllüce köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti ile birlikte köylerin sorunlarını yerinde inceleyen Kaymakam Yazıcı, yapılması gereken işlerin planlamasını gerçekleştirdi.

Asıl amacın köylere ve vatandaşlara hizmet etmek olduğunu, bu sebeple bütün sorunların yerinde tespit edileceğini belirten Yazıcı, "Vatandaşlarımız, köylülerimiz rahat olsunlar. Sırasıyla, önem ve aciliyet durumuna göre bütün sorunları çözeceğiz." dedi.

Kaynak: AA