Kaymakam Yavuz ve Başkan Şahin Kan Bağışında Bulundu

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin, Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Osmaneli Hükümet Konağının önüne kan bağış için gelen Eskişehir Kızılay Kan Merkezinin gezici kan toplama bağış aracına, Osmaneli halkı yoğun ilgi gösterdi. Kaymakam Yavuz, kan bağışının ardından yaptığı açıklamada, bir ünite kanın 3 hastanın hayatını kurtarabilecek kadar önem taşıdığını söyledi. Kanın her zaman ihtiyaç olduğunu söyleyen Yavuz, "Kan vermek sağlıktır, çünkü İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için kan vermesi gerekir. Hem veren insanlar için hem de verilen kanlardan faydalanacak insanlar için kan hayattır." dedi.

İnsanların sağlıklı bir yaşam için kan vermesi gerektiğini belirten Başkan Şahin ise, kan bağışının iki türlü faydası vardır. Birisi veren kişinin vücudunda verilen kanın yerine, anında genç hücrelerin dolaşıma katılması ve kan bağışlayan kişinin daha dinç ve daha canlı olması ile kalp krizi riskinin azalmasıdır. İkincisi ise ihtiyacı olan kişilerin Kızılay yardımı ile anında kan bulabilmesidir. Her yıl binlerce insan, bir kaza veya bir hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Kana kimin ne zaman ihtiyacının olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir. Kan bağışına katkıda bulunan vatandaşlarımıza, Eskişehir Kızılay kan merkezi çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir Kızılay Kan Merkezi'nden Dr. Emre Kalaycı ise, Kızılay tırının Osmaneli ilçesin de kan bağışı aldığını belirterek, "Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin kan vermeye geldi. İnşallah hedeflediğimiz kanı toplarız. Başta kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza ve Osmanelilere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı - BİLECİK

Kaynak: İHA