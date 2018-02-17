Kaymakam Yaşar'dan İş Yeri Açılışı

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, yeni kurulan iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AK Parti Erciş ilçe Başkanı Adnan Aydın ve kurum amirleri ile birlikte iş yeri açılışına katıldı. Vanyolu Caddesinde hizmet vermeye başlayan iş yerlerinin açılışında konuşan Yaşar, ilçenin gelişme, büyüme ve yenilenme trendine paralel olarak yeni iş yerlerinin açılmaya devam ettiğini belirterek, "İlçemizde her geçen gün yeni iş yerleri açılıyor ve ilçemizin ekonomisine katkı sağlıyor. Aynı zamanda bu işyerleri istihdam da sağlıyor. Açılışını yaptığımız bu işyerlerinin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, işletme sahiplerine de bol kazançlar temenni ediyorum" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol iş yerini gezerek, işletme sahibinden bilgi aldı. - VAN