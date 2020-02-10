Kaymakam Yalçın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
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Kaymakam Yalçın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Alioğulları ve Koyunlar mahallelerini ziyaret etti.

10.02.2020 08:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 08:08
Kaymakam Yalçın, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Kaymakamı Bekir Yalçın, Alioğulları ve Koyunlar mahallelerini ziyaret etti.


Mahalle halkının sorunlarını dinleyen Kaymakam Yalçın, Alioğullar Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda 30 bin dikilen lavanta ağaçlarının alanlarını inceledi. Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Alioğulları ve Koyunlar Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu. Alioğulları Mahalle Muhtarı Şenol Topal ve Koyunlar Mahalle Muhtarı Muhammet Aktaş, Kaymakam Yalçın'a teşekkür ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA
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