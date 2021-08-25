Kaymakam Yakup Güven'in onuruna veda yemeği verildi

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanan Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven'in onuruna veda yemeği verildi.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanan Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven'in onuruna veda yemeği verildi.

İlçe Belediyesince düzenlenen programda konuşan Güven, ilçenin güzel yürekli insanlarıyla ve doğasıyla eşsiz bir yer olduğunu söyledi.

Kentte iki yıl görev yaptığını belirten Güven, "Bu iki yıl bana ve aileme çok şey kattı. Şemdinli çalışıp da unutacağımız bir yer değil. Gittiğim yerde de burayı takip edeceğim ve Ankara'da bu ilçe için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Belediye Başkanı Tahir Saklı da Güven'in kentten ayrılmasından üzüntü duyduklarını belirterek, "İki yıldır birlikte ilçemiz için hizmet etmeye çalıştık. Kendisinden ders aldığım alanlar oldu. Beraber ilçemiz için birçok güzel hizmetlere imza attık." dedi.

Saklı ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, Kaymakam Güven'e plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz