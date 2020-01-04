Kaymakam Yakınoğlu Sultaniye köyünü ziyaret etti

04.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:39

Gümüşova Kaymakamı Fatih Yakınoğlu, köyleri geziyor vatandaşları dinliyor.



Gümüşova Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu Sultaniye köyünü ziyaret etti. Sultaniye köy konağında vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Yakınoğlu daha sonra köyü gezdi. Köylülerin sorunlarını dinleyen Yakınoğlu köyde incelemelerde bulunduktan sonra gerekli notlarını alarak gerekenler konusunda yardımcı olunacağını ifade ederek köyden ayrıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA