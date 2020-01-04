Kaymakam Yakınoğlu Sultaniye köyünü ziyaret etti
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Kaymakam Yakınoğlu Sultaniye köyünü ziyaret etti

Gümüşova Kaymakamı Fatih Yakınoğlu, köyleri geziyor vatandaşları dinliyor.

04.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:39
Kaymakam Yakınoğlu Sultaniye köyünü ziyaret etti

Kaymakamı Fatih Yakınoğlu, köyleri geziyor vatandaşları dinliyor.


Gümüşova Kaymakamı Yakınoğlu Sultaniye köyünü ziyaret etti. Sultaniye köy konağında vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Yakınoğlu daha sonra köyü gezdi. Köylülerin sorunlarını dinleyen Yakınoğlu köyde incelemelerde bulunduktan sonra gerekli notlarını alarak gerekenler konusunda yardımcı olunacağını ifade ederek köyden ayrıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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