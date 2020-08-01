Kaymakam Vural'dan şehit ailelerine bayram ziyareti Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Vural, beraberinde, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri ile ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Vural ve beraberindeki heyet şehitler Harun Aslanbay, Cavit Tamtürk, Bekir Can Hereklioğlu, Samet Kaya, Süleyman Kılınç ve Bekircan Hereklioğlu'nun ailelerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Şehit aileleri ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Vural'a teşekkür etti.

Kaynak: AA