Kaymakam Vekili Onay'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Kavak Kaymakam Vekili Fahri Onay, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Onay, 1993 yılında Mardin'in Mazıdağı bölgesinde teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan komando er Hüseyin Kaşka'nın Çalbaşı Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti.

Onay, şehit Kaşka'nın babası Ali ve annesi Duriye Kaşka ile sohbet ederek, sorun ve isteklerini dinledi.

Devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında yer aldığını vurgulayan Onay, vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerle gazilerin en değerli varlıkları olduğunu belirtti.

Şehitlerin anne ve babalarının kendilerine onların emaneti olduğunu dile getiren Onay, "Her Türk askerinin içinde şehitlik mertebesine ulaşabilme arzusu yaşar ama herkes için bu olmuyor. Şehit oğlunuzun yerini tutamayız ama beni, bizi oğlunuzun yerine koyunuz. Şunu unutmayınız ki sizlere kapılarımız, telefonlarımız sonuna kadar her zaman açık." dedi.

Ziyarete Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Güney de katıldı.