Kaymakam Vekili Kılınç, Ahırlı'da mahalle yollarını inceledi
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Kaymakam Vekili Kılınç, Ahırlı'da mahalle yollarını inceledi

Ahırlı Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç, Ahırlı ilçesi Ali Çerçi dış mahallesinde Belediye çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Vekili Kılınç, Ahırlı'da mahalle yollarını inceledi
01.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:42

Ahırlı Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç, Ahırlı ilçesi Ali Çerçi dış mahallesinde Belediye çalışmalarını inceledi.

Ziyarette Belediye Başkanı İsa Akgül ile birlikte sokaklara döşenen kilitli parke taşları inceleyen Kılınç, mahalle muhtarından da bilgi alarak mahallenin sorunlarını dinledi.

Gezi esnasında mahalle sakinleri ile de sohbet eden Ahırlı Kaymakam Vekili Muhammed Deniz Kılınç, Belediye Başkanı İsa Akgül'den bilgi aldı.

Başkan Akgül tüm mahallelerde kilitli parke taşına hız verdiklerini belirterek, "Ali Çerçi mahallemizde her sokağa hizmet götürdük. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA

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