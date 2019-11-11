Kaymakam ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Türkman'dan Çatak'a ziyaret
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Kaymakam ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Türkman'dan Çatak'a ziyaret

Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Çatak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

11.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:02
Kaymakam ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Türkman'dan Çatak'a ziyaret

Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Türkman, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Kaymakam Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret etti.

Türkman ve beraberindekiler ardından yeni yapılan otogarı, yol yapım çalışmalarını inceledi, itfaiye ve VASKİ birimlerini gezdi.

Türkman'a ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ve Fen İşleri Müdürü Erdoğan Babur da eşlik etti.

Kaynak: AA
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