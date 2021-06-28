Kaymakam ve Belediye Başkanvekili İlidi, yol çalışmalarını inceledi
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Kaymakam ve Belediye Başkanvekili İlidi, yol çalışmalarını inceledi

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili İlidi, yol çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Galip Kılınç - Haberler | Güncel

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam ve Erentepe Belde Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam ve Erentepe Belde Belediye Başkanvekili Mehmet İlidi, belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Beldeye bağlı Gazi ve Fatih mahallelerindeki yol çalışmalarını denetleyen İlidi, beldenin çehresini değiştirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Göreve başladığı günden bu yana planladıkları projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını aktaran İlidi, şunları kaydetti:

"Erentepe belediyemizde devam eden çalışmalar kapsamında yeni yolları açarak belde sakinlerinin hizmetine sunuyoruz. Gazi Mahallemizde 305. sokakta açılacak olan yeni yolda vatandaşlarımızın da rızası alınarak hem yeni yol açma hem de açılacak olan yolun genişletme çalışmalarına başlanacak. Mahalle sakinleri ile birlikte çalışma alanını tespit ederek işe başlanılması için talimat verdik. Mahalle sakinlerinin ulaşım olanaklarını iyileştirmek için gönül birlikteliği ile vatandaşlarımızın da kendi yerlerinden gösterdiği fedakarlıkla yollarımızı genişletip kilitli parke çalışmalarına başlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç

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