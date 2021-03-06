Kaymakam ve belediye başkanından denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaymakam ve belediye başkanından denetim

06.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:20
Kaymakam ve belediye başkanından denetim

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kontrollü normalleşme sürecinde açılan iş yerlerini denetledi.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kontrollü normalleşme sürecinde açılan iş yerlerini denetledi.

Yapılan denetim sonrası bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye'nin bir çok ilinde kontrollü normalleşme sürecinde bir çok işyerinin açıldığı belirtti. Tekin, "Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için kahvehane, restoran, kafe, berber, düğün ve nikah salonu gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında maske, mesafe ve temizlik kuralları ile tedbirlere uyulması hususunda alınan kararların sahadaki uygulamalarını denetledik. Kişisel temizliğin yanında birlikte kullandığımız ortak yaşam alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak maskelerimizi takalım. İlçemizde örnek bir davranış sergileyerek bu yayılımı kurallara uyarak birlikte kontrol altına almalıyız. Bu zor süreci hep birlikte atlatmak adına gereken özeni göstermeliyiz. İlçemizdeki denetimlerimiz sürecektir" dedi. - BİLECİK

Kaymakam ve belediye başkanından denetim
Kaymakam ve belediye başkanından denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Aleyna Tilki Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam ve belediye başkanından denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:31:00. #1.15#
title