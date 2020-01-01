Kaymakam ve belediye başkanı şehitlikte kar temizliği yaptı
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Kaymakam ve belediye başkanı şehitlikte kar temizliği yaptı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Şehitlikte, ilçe Kaymakamı ve ilçe belediye başkanının da bizzat katıldığı kar temizliği yapıldı.

01.01.2020 08:12 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:18
Kaymakam ve belediye başkanı şehitlikte kar temizliği yaptı

'nın ilçesinde Şehitlikte, ilçe Kaymakamı ve ilçe belediye başkanının da bizzat katıldığı kar temizliği yapıldı.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçe Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımız iş birliği ve koordinasyonu çerçevesinde ilçemizde etkili kar yağışı nedeniyle Dumlupınar Şehitliğinde oluşan kar yığınları, Belediye ve personellerimizin katılımıyla temizlenerek, ziyarete uygun hale getirildi" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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