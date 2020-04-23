Kaymakam ve Belediye Başkanı'ndan öğrencilere okuma ve boya kitabı hediyesi Kastamonu'nun Abana ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri evlerinde ziyaret edilerek okuma ve boya kitabı ile Türk bayrağı hediye edildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri evlerinde ziyaret edilerek okuma ve boya kitabı ile Türk bayrağı hediye edildi.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ve Belediye Başkanı Yunus Akgül, kent merkezindeki öğrencileri ve ailelerini ziyaret ederek kapıdan hediyelerini verdi.

Ziyarette çocukların bayramı kutlanarak, ailelerinden de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirlere uymaları istendi.

Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların da evlerinde kaldığı bugünlerde onları unutmadıklarını hissettirmek ve bayramlarını kutlamak adına böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Ziyaretlerin imkanlar ölçüsünde yapıldığını anlatan Seyhan, "Yalnızca sınırlı sayıda öğrencimizi ziyaret edebildik ancak hiçbir öğrencimizi unutmadık. Hepsi için hediyelerini hazırlayıp Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'na teslim ettik. Tüm halkımızın, çocuklarımızın ve ülkemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA