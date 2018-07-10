Kaymakam ve Belediye Başkanı'ndan Gazi Ziyareti

Sapanca Kaymakamı Ali Ada ve Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, Mardin'de PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Doğan Levent Çakıroğlu'nu ziyaret etti.

Mardin'in Ömerli ilçesi Kovanlı Mahallesi kırsalında düzenlenen ve iki teröristin öldürüldüğü operasyonda Jandarma Özel Harekat Timinde görevli Uzman Çavuş Doğan Levent Çakıroğlu, tedavisinin ardından Sapanca'daki ailesinin yanına geldi.

Çakıroğlu'nu Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, İlçe Jandarma Komutanı Birol Ustaoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Oğuzhan Öncül ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaymakam Ada, yaptığı açıklamada, "Gazimiz başarıyla sonuçlanan önemli bir operasyonda görev aldı. Bacağında yaralanmalar mevcut. Ümit ediyorum kısa zamanda sağılığına kavuşacak." dedi.

Ziyaret için teşekkür eden Çakıroğlu ise "Allah'a şükürler olsun birlikte operasyona gittiğimiz arkadaşlarımız bizlerin kanını yerde bırakmadı ve gerekeni yaptı." ifadesini kulandı.