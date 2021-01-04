Kaymakam ve Belediye Başkanı, Hüyük Gençlik Merkezi inşaatını gezdi
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Kaymakam ve Belediye Başkanı, Hüyük Gençlik Merkezi inşaatını gezdi

04.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:32
Kaymakam ve Belediye Başkanı, Hüyük Gençlik Merkezi inşaatını gezdi

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Gençlik Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Gençlik Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Demirkol ve Çiğdem, işi üstlenen müteahhit firmanın yetkililerinden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, mevsim şartlarının da uygun gitmesi dolayısıyla çalışmaların hız kesmeden devam etiğini belirtti.

Hüyük Belediyesinin eski hizmet binasını, Akademi Hüyük Projesi kapsamında gençlik merkezine dönüştüreceklerini ifade eden Çiğdem, "Çalışmalar sona erdiğinde buradan gençlerimiz 32 farklı branşta yararlanabilecek. Akademi Hüyük, gençlerimize eğitim ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak. Merkezimizde teknoloji ve spor odaları, ek ders alınabilecek sınıflar bulunacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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